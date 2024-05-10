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الأهلي يفقد خدمات كوكا خلال مباراة بلدية المحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفقد النادي الأهلي، خدمات أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء غدً السبت، في الجولة الثانية والعشرين من .

وتأكد غياب لاعب وسط الفريق، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها، إصابته بالتهابات في أوتار الركبة، حسبما ذكر إبراهيم سعيد في برنامجه على قناة النهار.

وتعرض كوكا للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة الأهلي السابقة، ضد الاتحاد السكندري، والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 4-1.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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