بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواجه امتحان الصمود أمام بوخوم آخر من هزمه

الرياص - اسماء السيد - برلين: يحلّ باير ليفركوزن ضيفًا الأحد على المتعثّر بوخوم حيث تعرّض بطل ألمانيا الجديد لآخر خسارة في أيار (مايو) 2023 في الجولة الاخيرة من الموسم الماضي، وذلك ضمن المرحلة 33 قبل الاخيرة من البوندسليغا.

في حينها، لم يكن اشد المتفائلين من مشجعي ليفركوزن يتوقعون مدى روعة الاشهر الـ 12 التالية التي سيخوضها فريق المدرب الاسباني شابي الونسو.

دخل "فيركسليف" الموسم الحالي ولديه لقبان كبيران فقط في خزانته، لكنه يبدو اقرب من اي وقت مضى لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد ان بلغ نهائي كأس المانيا ونهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد تخطيه روما الايطالي في نصف النهائي الخميس.

ولا يحارب ليفركوزن فقط من اجل الألقاب، بل يجد نفسه امام فرصة انهاء موسم بكامله من دون اي خسارة، وهو يبدو الاختبار الاقوى له محليًا في المباراتين المتبقيتين.

ويُعدّ بوخوم من الفرق القوية على ارضه، بعد ان تغلب سابقا على بايرن ميونيخ في شباط (فبراير) والتي ادّت آنذاك الى اعلان بايرن الاتفاق مع مدربه توماس توخل على الانفصال مع نهاية الموسم.

وفي أيار (مايو) 2023، كانت ثورة الونسو قد بدأت بشكل فعال. استلم المدرب الاسباني شعلة قيادة ليفركوزن وهو يقبع في منطقة الهبوط في تشرين الاول (اكتوبر) 2022 وتمكن من ايقاف النزيف وقيادة الفريق للتأهل الى المسابقات القارية.

ففي الجولة الاخيرة من الموسم الماضي، حضر ليفركوزن الى الجار بوخوم وهو بحاجة للفوز او التعادل من اجل ضمان مقعده في "يوروبا ليغ"، بعد ان خسر مرة واحدة منذ شباط (فبراير).

أما بالنسبة لبوخوم، فكان الفوز وحده كفيلاً باخراجه من منطقة الهبوط. تلقى جناح ليفركوزن المغربي أمين عدلي بطاقة حمراء بعد مرور ثماني دقائق فقط من عمر اللقاء، وانهى بوخوم الشوط الاول متقدما 2 0، قبل ان يضيف الثالث في اللحظات الاخيرة من المباراة ليضمن تقدمه الى المركز الرابع عشر. تفوّق ليفركوزن في الترتيب انذاك بفارق الأهداف عن أينتراخت فرانكفورت.

وبعد فوزه الأحد الماضي على أونيون برلين 4 3، يجد بوخوم نفسه في موقع أفضل بقليل من الموسم الماضي، الا انّ الفوز سيؤكد بشكل حتمي استمراره في دوري الاضواء الموسم المقبل بمعزل عن النتائج الاخرى.

اما اونيون الذي كان يواجه ريال مدريد الاسباني الذي بلغ نهائي دوري أبطال اوروبا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، فيجد نفسه متقدما بنقطة واحدة عن منطقة الخطر قبل ان يلتقي كولن السبت.

ويحتاج فريق العاصمة لتحقيق الفوز من اجل البقاء متقدما على ماينتس صاحب المركز السادس عشر (المركز الذي يخول صاحبه خوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية)، علما انّ الاخير يستضيف بوروسيا دورتموند.

بدوره، يستضيف بايرن ميونيخ الجريح بخروجه المثير للجدل امام ريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الاربعاء، فسيستضيف فولفسبورغ.