دوري أبطال آسيا: كريسبو وكيويل وجهاً لوجه مجدداً بعد "معجزة اسطنبول"

الرياص - اسماء السيد - طوكيو: يستعيد الأرجنتيني هرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي والأسترالي هاري كيويل الذي يتولى قيادة يوكوهاما مارينوس الياباني، ذكريات إحدى المباريات الخالدة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما يتواجهان السبت في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

جمع نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 في ملعب أتاتورك الأولمبي في العاصمة التركية اسطنبول بين ميلان الإيطالي الذي كان يلعب في صفوفه كريسبو وليفربول الإنكليزي الذي ضمّ كيويل.

وبعدما تقدم "روسّونيري" بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بينها هدفان للنجم الأرجنتيني، عاد الـ"ريدز" من بعيد في الشوط الثاني وعادل النتيجة ليجرّ المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح التي حسمها لصالحه 3 2 في طريقه للتتويج بلقبه الخامس.

وبعد 21 عاماً على "معجزة اسطنبول"، يعود كريسبو وكيويل للقاء للمرة الثانية في النهائي، لكن هذه المرة ليس في أرضية الملعب كلاعبين بل كمدربين للعين ويوكوهاما مارينوس.

وقال كيويل الذي خرج مصاباً في نهائي اسطنبول بعد مرور 23 دقيقة وحلّ مكانه التشيكي فلاديمير شميتسر صاحب الهدف الثاني لليفربول "إنه أمر لا يُصدّق في الواقع أن مباراة الإياب (بين يوكوهوما مارينوس والعين ستقام في 25 أيار (مايو)، وهي ذكرى المباراة النهائية التي شاركنا فيها كلانا، لقد كانت ليلة رائعة بالنسبة لليفربول لكن ميلان انتقم بعد عامين"، في إشارة إلى فوز الفريق الإيطالي باللقب في نهائي 2007 على حساب ليفربول 2 1 والذي لم يتواجد فيه كريسبو بعد انتقاله إلى إنتر الإيطالي.

كما التقى اللاعبان مرات عدّة في البطولات الإنكليزية، حيث ساعد كريسبو تشلسي للفوز بلقب الدوري في 2006، بينما احتل ليفربول المركز الثالث.

وتابع كيويل "انتهى الأمر بالنسبة لنا كلاعبين، لكن كلانا بدأ مسيرته التدريبية، لذا من الرائع أن نكون قادرين على المشاركة في نهائي آخر".

ويعد كريسبو (48 عاماً) أحد أبرز المهاجمين في العالم وسجل 272 هدفاً على مرّ مسيرته في الأندية التي لعب لها ومن أشهرها ريفربلايت الأرجنتيني (1993 1996)، إنتر (2002 2003 و2006 2008) وميلان (2004 2005)، إضافة إلى 35 هدفاً دولياً مع الأرجنتين.