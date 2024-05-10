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أفضل لاعب في أوروبا 2024.. صلاح ينافس مبابي وهالاند على جائزة «جلوب سوكر»

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلنت مؤسسة "جلوب سوكر" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2024، خلال الحفل المقرر إقامته ضمن مؤتمر دبى الرياضى، فى مدينة دبى بالإمارات.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق الإنجليزي، في قائمة المرشحين، التي تضم ايضا إيرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وتوني كروس، فيما تم استبعاد الأسطورتين ليونيل وكريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن يُحدد الجمهور القائمة القصيرة للمرشحين، وذلك من خلال فترة التصويت التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 مايو الجاري، وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

وفيما يلي قائمة المرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في أوروبا 2024:

محمد صلاح، ليفربول

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي

جود بيلينجهام،

فينيسيوس جونيور، ريال مدريد

فيل فودين، مانشستر سيتي

برناردو سيلفا، مانشستر سيتي

بوكايو ساكا، آرسنال

رودري، مانشستر سيتي

كول بالمر،

كيليان مبابي، باريس سان جيرمان

توني كروس، ريال مدريد

جوشوا كيميش، بايرن ميونخ

هاري كين، بايرن ميونخ

ماتس هوملز، بوروسيا دورتموند

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان

جيراسي، شتوتجارت

أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد

هاكان تشالهان أوغلو، إنتر ميلان

أليساندرو باستوني، إنتر ميلان

أليكس جريمالدو، باير ليفركوزن

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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