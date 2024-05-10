الامارات | جوائز "غلوب سوكر" الأوروبية.. المرشحون وموعد الإعلان عن نجوم الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الدورة الأولى من جوائز "كافد" غلوب سوكر الأوروبية 2024 في 28 مايو الجاري في فندق كالا دي فولبي الشهير في كوستا سميرالدا الإيطالية، وتشهد قائمة تضم 20 لاعباً مرشحاً للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وفي مقدمتهم جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد؛ وماتس هوميلز، نجم بروسيا دورتموند؛ المتأهلين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وينضم إلى هذا الثنائي المتميّز نجوم مثل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان؛ وهاري كين، نجم بايرن ميونخ؛ ونجوم مانشستر سيتي فيل فودين وبرناردو سيلفا ورودري وإيرلينغ هالاند، وأليكس غريمالدو، الظهير الهداف لنادي باير ليفركوزن؛ وثلاثي إنتر ميلان الإيطالي أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو.

ويُحدد عشاق كرة القدم حول العالم القائمة القصيرة للمرشحين عبر الإنترنت، وذلك من خلال فترة التصويت التي تنطلق اليوم وتستمر لستة أيام حتى 15 مايو الجاري. وسيتسنى للجمهور الإدلاء بأصواتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني: vote.globesoccer.com أو من خلال تطبيق غلوب سوكر الذكي. وبمجرد تحديد القائمة القصيرة، يتم انتقاء الفائزين بالجوائز من قبل لجنة تحكيم مكونة من أبرز لاعبي كرة القدم السابقين، مثل إيكر كاسياس ولويس فيغو، والمدربين السابقين والحاليين، مثل مارسيلو ليبي وأنتونيو كونتي، ورؤساء الأندية والرؤساء التنفيذيين والحكام ووكلاء اللاعبين وغيرهم من الأطراف الفاعلة في عالم كرة القدم.

وأعلن منظمو جوائز دبي غلوب سوكر السنوية، التي تحرص على تكريم أبرز الشخصيات المتألقة على أرض ملاعب كرة القدم وخارجها حول العالم منذ 14 عاماً، في أغسطس الماضي عن إطلاق سلسلة جديدة من جوائز غلوب سوكر القارية في عام 2024. وتحت شعار البرنامج "الطريق إلى دبي"، يتأهل الفائزون بجوائز غلوب سوكر القارية تلقائياً إلى قائمة المرشحين لجوائز دبي غلوب سوكر، الحفل الذي يقام سنوياً في دولة الإمارات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والذي استضاف أبرز نجوم عالم كرة القدم، من لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ومدربين مثل بيب غوارديولا وزين الدين زيدان.

وتُقام جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية بالتزامن مع أول حفل بالحضور الشخصي لتوزيع جوائز الليغا نهاية الموسم، ما يضمن أمسية حافلة بالتشويق لعشاق كرة القدم الأوروبية.

موعد الحفل

ويُقام حفل توزيع جوائز كافد غلوب سوكر الأوروبية 2024 في 28 مايو الجاري في فندق كالا دي فولبي في سردينيا، وسيتم بثه على الهواء مباشرةً في جميع أنحاء العالم.

قائمة المرشحين لجوائز غلوب سوكر الأوروبية 2024

أفضل لاعب

- أليساندرو باستوني

- جود بيلينغهام

- هاكان تشالهانوغلو

- فيل فودين

- أنطوان جريزمان

- أليكس جريمالدو

- سيرهو غيراسي

- إيرلينج هالاند

- ماتس هوميلز

- هاري كين

- جوشوا كيميتش

- توني كروس

- لاوتارو مارتينيز

- كيليان مبابي

- كول بالمر

- رودريجو

- بوكايو ساكا

- محمد صلاح

- بيرناردو سيلفا

- فينيسيوس جونيور



أفضل نادي للرجال

- أرسنال

- أتلانتا

- برشلونة

- باير ليفركوزن

- بايرن ميونيخ

- بوروسيا دورتموند

- بريست

- جيرونا

- إنتر ميلان

- ليفربول

- مانشستر سيتي

- موناكو

- باريس سان جيرمان

- ريال مدريد

- سبورتيخ لشبونة

أفضل نادي للسيدات

- روما

- برشلونة

- بايرن ميونيخ

- تشيلسي

- جوفنتوس

- ليون

- مانشستر سيتي

- باريس سان جيرمان

- ريال مدريد

- فولفسبورغ

أفضل مدرب

- تشابي ألونسو

- روبن أموريم

- كارلو أنشيلوتي

- ميكيل أرتيتيا

- أوناي إيمري

- لويس إنريكي

- جيان بييرو جاسبريني

- بيب جوارديولا

- سيباستيان هونيس

- سيموني إنزاغي

- ميشيل

- تياجو موتا

- إدين ترزيتش

- توماس توخيل

- تشافي



أفضل لاعب صاعد

- جود بيلينغهام

- إدواردو كامافينجا

- باو كوبارسي

- إيفان فيرجسون

- ريكو لويس

- فيرمين لوبيز

- كوبي ماينو

- جمال موسيالا

- جواو نيفيز

- كول بالمر

- تشافي سيمونز

- ماتيس تيل

-فلوريان فيرتز

- لامين يامال

- وارن زائير إيمري

جوائز أفضل مسيرة رياضية للاعب ومدرب

يتم الإعلان عنها لاحقاً