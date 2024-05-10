تشكيل الاهلي المتوقع أمام بلدية المحلة في الدوري

يقدم موقع “كورة 365″، التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بلدية المحلة، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري المصري.

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تشكيل الاهلي المتوقع أمام بلدية المحلة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – ياسر إبراهيم – محمود متولي – علي معلول

في الوسط: كريم نيدفيد – مروان عطية – أكرم توفيق

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي

ويحتل النادي الاهلي، يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

الجدير بالذكر أن فريق الاهلي، تمكن من الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، برباعية مقابل هدف.