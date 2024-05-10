دون صلاح.. أفضل 15 لاعبا في فانتازي للجولة المزدوجة 37 بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وضع كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي خطة مكونة من 11 لاعبا بجانب 5 لاعبين على دكة الاحتياط، هم الأفضل للجولة المزدوجة Double Gameweek 37.

وشهدت الخطة استبعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، رغم تسجيله هدفا وصناعة هدف إيليوت في الجولة الماضية أمام توتنهام.

ويخوض جميع اللاعبين ال15 الذي وضعهم الكشافة، مباراتين في الجولة 37، مع تسليم هالاند شارة القيادة وكول بالمر نائبا له في تشكيل 3-4-3.

وجاء أفضل تشكيل للجولة 37 وفقا للكشافة كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش (نوتنجهام، برايتون).

خط الدفاع: بيرن (برايتون، اليونايتد) - روميرو (بيرنلي، السيتي) - جفارديول (فولهام، توتنهام).

خط الوسط: بالمر (نوتنجهام، برايتون) - جوردون (برايتون، اليونايتد) - فودين (فولهام، توتنهام) - سون (بيرنلي، السيتي).

خط الهجوم: بيدرو (نيوكاسل، تشيلسي) - إيزاك (برايتون، اليونايتد) - هالاند (فولهام، توتنهام).

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أونانا (أرسنال، نيوكاسل) - ريتشارليسون (بيرنلي، السيتي) - كوكوريلا (نوتنجهام، برايتون) - دانك (نيوكاسل، تشيلسي).

وتغلق نافذة انتقالات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

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