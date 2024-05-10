سيراميكا كليوباترا يفوز على طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا انتصارا مهما على نظيره طلائع الجيش بنتيجة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمت بين الفريقين، منذ قليل، ضمن مباريات الجولة الـ 22 الدوري المصري الممتاز.

أهداف اللقاء..



استهل اللاعب صديق إيجولا الأهداف مبكرا، بعد تسجيله الهدف الأول لصالح سيراميكا في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف الهدف الثاني لسيراميكا اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 40.

بينما احرز هدف طلائع الجيش يسري وحيد في الدقيقة 37 من احداث المباراة.

ولعب سيراميكا أمام طلائع الجيش بتشكيل كالتالى..

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: أحمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

في خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي -محمد توني - أحمد بلحاج.

في الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- إبراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.