التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وفاركو في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الجونة ونظيره فاركو، بعد قليل، فى المباراة التى تجمع بين الفريقين، على استاد خالد بشارة في مدينة الجونة في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول - محمد عبد الفتاح

الوسط: رضا صلاح – نور السيد – كريست كيجالي

الهجوم: مازن ياسر - فرانك إيتوجا – أيمن سعد "موكا"

وفي المقابل يقود الثلاثي: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال هجوم فاركو.

وجاء تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون إينكادا

الوسط: محمد فخري – محمود جهاد – محمود عماد

الهجوم: أحمد شريف – شكري نجيب – عمرو جمال

ويحتل الجونة المركز العاشر في سلم الدوري برصيد 28 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد 13 نقطة من 19 مباراة.