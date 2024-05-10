موقف مؤثر من عبد الشافي مع الزمالك.. ممدوح عباس يفجرها

كشف ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، عن موقف مؤثر من محمد عبد الشافي، أحد نجوم الفريق الكروي الأول، خلال تجديد عقده.

ويغيب محمد عبد الشافي، عن مباريات الزمالك بسبب معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث يؤدي برنامجه العلاجي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: ‏عندما طلب منه تجديد عقده مع نادي الزمالك سأل ما هي قيمة هذا العقد؟!”.

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وتابع:”فأجاب بأنها 7 ملايين جنيه في السنة، وكان رده أنه يكفيه 3 ملايين جنيه على أن يتم توزيع 4 ملايين جنيه على باقي عقود الزملاء”.

وواصل رئيس الزمالك الأسبق:”هل تتصورون مثل هذه القيم والأخلاق في القرن 21؟! نعم إنها موجودة”.

واختتم عباس: ‏”سوف أزيح الستار عن الاسم إنه الكابتن محمد عبد الشافي كابتن نادي الزمالك الخلوق المتدين الطيب الأيقونة.. أتمنى له الشفاء العاجل”.