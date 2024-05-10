لاعبو آرسنال يحرضون حارس فولهام قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشف بيرند لينو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، عن رسائل لاعبو آرسنال له قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يلتقي فولهام نظيره مانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت.

وتبدأ أحداث مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

اقرأ أيضًا.. موعد عودة سالم الدوسري للمشاركة مع الهلال السعودي

وقال حارس فولهام عن مواجهة مانشستر سيتي: “تركيزي ينصب على نادينا وأدائنا بالطبع، إذا أخذنا بعض النقاط من مانشستر سيتي”.

وتابع: “أعتقد أن الكثير من لاعبين آرسنال سوف يرسلون لي رسائل، أرسل لي إثنين منهم رسالة نصية بالفعل من أجل تعطيل مانشستر سيتي، وقلت لهم، انظروا يا شباب لا تقلقوا، سنقدم 100٪ من مستوانا”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر برصيد 83 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.