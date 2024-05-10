"تساوى في واحدة".. 3 أرقام تاريخية لحمدالله بالدوري السعودي يقترب رونالدو من تحطيمها

محمد اسماعيل - القاهرة - يُقدم النجم البرتغالي بصفوف النصر، كريستيانو رونالدو، موسمًا مميزًا مع فريقه خلال منافسات النسخة الجارية من الدوري السعودي 2023/2024.

رونالدو يتصدر جدول هدافي النسخة الجارية من الدوري السعودي بـ 33 هدفًا بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه النجم الصربي بصفوف الهلال ميتروفيتش.

صاحب الـ 39 عاماً سجّل هدفًا بقميص النصر في مرمى الأخدود خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي.

رونالدو عادّل بذلك الرقم التاريخي للنجم المغربي الحالي بصفوف اتحاد جدة، عبدالرزاق حمدالله كأعلى حصيلة مساهمات في موسم واحد بالدوري، المُحققة من قبل عبدالرزاق حمدالله خلال موسم 2018-2019 بـ 33 هدفاً و10 تمريرات حاسمة.

ويقترب رونالدو من تحطيم رقميين تاريخيين آخرين للنجم المغربي؛ حيث يفصله هدفًا ليعادل رقم حمدالله كأكثر من سجل بقميص نادِ بالدوري السعودي في موسم 34 هدفًا بموسم 2018-2019.

وسجل النجم البرتغالي خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي 4 ثلاثيات تهديفية (هاتريك) مُعادلاً رقم حمدالله في موسمه التاريخي مع النصر 2018-2019.

ويتبقى لفريق النصر 3 مباريات بالموسم الجاري من الدوري السعودي:

17 مايو ـ النصر vs الهلال

23 مايو ـ الرياض vs النصر

27 مايو ـ النصر vs الاتحاد