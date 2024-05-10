"فاتورتها كبيرة".. أيمن يونس يوجه رسالة إلى نجم الزمالك قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أيمن يونس نجم نادى الزمالك السابق، رسالة إلى أحمد حمدي لاعب الفريق الأول بالنادي، قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "أحمد حمدي ممكن الجماهير تشجعك أيوه، لكن تحبك وتخلدك دي فاتورتها كبيرة أوي".

وأضاف: "المباراة دي تختصر ليك الطريق لقلوب الزملكاوية، مباراة وفرصة ذهبية إذا أردت أن يكون الزمالك بيت حياتك".

واختتم يونس: "المناسبة 180 دقيقة، أبذل أقصى طاقتك إمكانياتك حماسك، أبتدي معانا وكن بطل".

وانضم أحمد حمدي إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من صفوف فريق مونتريال الكندي في صفقة انتقال حر.