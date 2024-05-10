"جلسة كولر و فقرات خاصة لأحمد عبدالقادر".. كواليس المران الأخير للأهلي قبل مواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - اختتم فريق الأهلي مساء اليوم الجمعة تحضيراته على ملعب التتش تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر؛ استعدادًا لمواجهة نظيره بلدية المحلة.

ويلتقي الأهلي نظيره بلدية المحلة عند السابعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وبدأ كولر المران بعقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون فقرة إحماء وجزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وأدى الخماسي، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل أحمد عبد القادر، تنفيذ مرحلة التأهيل بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج، الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثامن بجدول تريتب الدوري برصيد 30 نقطة في حين يحتل فريق بلدية المحلة المركز 14 برصيد 19 نقطة.