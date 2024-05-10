شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على طلائع الجيش 2-1 بدورى nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيرة طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

أحرز الأهداف لفريق سيراميكا صديق أوجولا في الدقيقة 4 و أحمد ياسر ريان في الدقيقة 40، بينما سجل هدف طلائع الجيش الوحيد يسرى وحيد في الدقيقة 37 .



بهذة النتيجة يرتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 31 محتلا المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 28 محتلا المركز التاسع.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على متابعة اللقاء من المقصورة الرئيسية للوقوف على مستوى بعض اللاعبين قبل أنطلاق معسكر منتخب مصر القادم .

وتتوقف مسابقة الدورى المصرى بداية من يوم 27 مايو الجارى، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

وخاض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما جاء تشكيل فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى يضم كل من :

حارس المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد فتحي زولا - خالد سطوحي - عمرو طارق - أحمد متعب. خط الوسط الدفاعي: فريد شوقي - حميد ماو.

خط الوسط الهجومي: كريم طارق - إسلام محارب - يسري وحيد.

المهاجم: جودوين شيكا.















