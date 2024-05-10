موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الرئيسى اليوم في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.



بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصان تحمل خريطة المغرب.



ويتكون طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربى والزمالك من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.



ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل و الزامبية ديانا شيكوتيشا.



واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية



ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب في العاشرة مساء يوم الاحد المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الاحد 19 من الشهر ذاته.

نهائى مكرر بين الزمالك ونهضة بركان المغربى

وسبق أن التقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الزمالك بطل الكونفدرالية على حساب نهضة بركان فى 2019

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.