كيليان مبابي يعلن رسميًا رحيله عن نادي باريس سان جيرمان.. فيديو

أعلن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق الكروي بنادي باريس سان جيرمان اليوم الجمعة رحيله رسميًا عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي 2023/2024.

وسينتهي عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي، في 30 يونيو 2024 الجاري.

ونشر مبابي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “قلت بأنني سأخبركم، الآن أخبركم بأنني العب آخر مواسمي في باريس سان جيرمان”.

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واضاف المهاجم الفرنسي: “لن أمدد عقدي مع الفريق وستكون مباراة الأحد هي آخر مبارياتي في حديقة الأمراء”.

واختتم: “لقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا”.

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت أن مبابي أبلغ إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده مع النادي وأن قراره النهائي هو الرحيل.

ومن المتوقع أن يعلن نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع مبابي خلال الفترة المقبلة، وفقًا لعدة تقارير.