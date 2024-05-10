نجم الاهلي يتوسط لحل أزمة الشيبي مع الشحات

أفادت تقارير صحفية بأن أحد نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، تدخل من أجل حل أزمة زميله، حسين الشحات، مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وتواصل المغربي رضا سليم، نجم الاهلي مع مواطنه محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، من أجل التوصل لحل لإنهاء أزمته مع حسين الشحات.

وبحسب التقارير، فإن رضا سليم تواصل مع محمد الشيبي، في الساعات الماضية، لحل أزمته مع حسين الشحات، وغلق الملف الذي وصل إلى المحاكم المدنية.

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وأوضحت التقارير أن لاعب بيراميدز طلب من نجم الاهلي المغربي، أن يقوم الشحات بعقد مؤتمر صحفي، والاعتذار له ولأسرته بسبب ما أصابهم من ضرر نفسي ومعنوي.

وحددت المحكمة جلسة يوم 30 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الشيبي ضد حسين الشحات، بعدما قام بصفعه في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.