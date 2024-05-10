عودة نجم.. قائمة الأهلي لمواجهة بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر، قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة غدا السبت.

وشهدت القائمة عودة مدافع الفريق، ياسر إبراهيم، لأول مرة، بعدما غاب عن الفريق في شهر فبراير الماضي بسبب الإصابة بمباراة ميدياما الغاني.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة البلدية كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال علي معلول - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم - كريم نيدفيد - محمد الضوي كريستو - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود كهربا - بيرسي تاو.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بلدية المحلة غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

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