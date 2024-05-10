"لن نسمح لك".. رسالة قوية من أيمن يونس إلى شيكابالا قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص أيمن يونس نجم الزمالك السابق، على توجيه رسالة إلى قائد الفريق الابيض محمود عبد الرازق شيكابالا، قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان، في نهائي كأس الكونفدرالية، على الرغم من غيابه عن المباراة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "الأسطورة شيكابالا الكابتن، أكيد سنفتقدك، في المباراة الأولى ولكن لن نسمح لك في مباراة العودة، لازم تكون موجود في الملعب لازم تهز سباك نهضة بركان المنافس المحترم".

وأضاف: "لازم تعطي للفريق الثقة والروح القتالية والرغبة والكفاح، من أجل الحصول على الكأس، بداية الطريق السليم من هذه اللحظة".

ويغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، عن صفوف نادي الزمالك في مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.