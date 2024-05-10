"بوابة الأبيض للبطولات".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد الأندية المغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب "البلدي ببركان"، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعد هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في مباراتين من قبل، في نهائي كأس الكونفدرالية عام 2019، وتمكن فريق نهضة بركان من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب آنذاك بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين بالمغرب، قبل أن يتمكن الزمالك من الفوز في لقاء العود بنفس النتيجة بنتيجة هدف دون مقابل، ويتوج بلقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وبشكل عام لعب الزمالك مع الأندية المغربية، في 23 مباراة من قبل، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 13 مباراة، وتلقى الهزيمة في 5 وحضر التعادل في مثلهما.

وتمكن لاعبو الزمالك من تسجيل 32 هدفاً في مرمى الأندية المغربية، فيما تلقت شباكهم 18 هدفا فقط.

وحقق الزمالك ثلاثة بطولات من قبل على حساب الأندية المغربية بشكل مباشر، حيث حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2002 بعد الفوز على فريق الرجاء المغربي في نهائي البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل.

وكانت البطولة الثانية للزمالك على حساب الأندية المغربية، هي بطولة السوبر الأفريقي، في عام 2002 بعد الفوز على الوداد في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وآخر بطولة قارية توج بها الزمالك على حساب الأندية المغربية، كان الفوز على حساب نهضة بركان في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2019، بعد الفوز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.