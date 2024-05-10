ناد سعودي يُغازل مبابي بعد إعلان رحيله عن باريس.. والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت حسابات نادي الفتح السعودي تصميمًا للنجم الفرنسي الدولي مبابي وكُتب عليه:"Tic Tac"، مُذيلة إياها بتعليق:"الأحساء مدينة جميلة" مع الإشارة لصاحب الـ 25 عاماً.

وهي التغريدة التي لاقت رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتزامنها مع إعلان اللاعب رسميًا رحيله عن باريس سان جيرمان.

وتنوعت رودود رواد مواقع التواصل، فمنهم من ردّ مازحًا بعدم أهمية الصفقة لوجود لاعبين آخرين في الدوري بقوله:"فيه كنو وصالح الشهري والحمدان وجحفلي"، فيما ردّ آخر بقوله:"مستعد افتح بيتنا له بس خله يجي"، فيما قال آخر:"الآدمن متهور".

اللاعب الفرنسي كان قد أعلن عبر مقطع فيديو نشره اليوم الجمعة رحيله عن باريس سان جيرمان:"أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس ولقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".



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