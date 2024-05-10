شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر فى مباراة فيوتشر و البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والجهاز المعاون الي استاد القاهرة لمتابعة مباراة فيوتشر و البنك الاهلي ضمن مواجهات الجولة 22 للدوري الممتاز، عقب حضور مباراة سيراميكا وطلائع الجيش التي أقيمت في الرابعة عصر اليوم باستاد المقاولون .

تواجد طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد المدرب وسعفان الصغير مدرب الحراس ووليد بدر مدير اداري المنتخب ومانويل باريونوفو مدرب الأحمال .

يستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.