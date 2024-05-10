شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد وسام أبو على وكوكا وعبد المنعم من قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة كل من محمد الشناوي واليو ديانج لعدم الجاهزية الفنية وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا بسبب الإصابة ومحمد عبد المنعم للإيقاف بجانب استبعاد الفلسطيني وسام ابو علي للراحة وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس لأسباب فنية .

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر ابراهيم – رامي ربيعة_ محمود متولي – علي معلول _ محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد - محمد الضوي كريستو– حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – بيرسي تاو .

وتعد مباراة الاهلى وبلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء السبت على ستاد غزل المحلة في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بجانب رغبته في التتويج بدوري ابطال افريقيا بعد وصوله للمباراة النهائية ليلاقى الترجى التونسى.

وتعد مباراة بلدية المحلة مع الاهلى هي البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجى في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

حقق الاهلى الفوز علي الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري فيما فاز خسر بلدية المحلة من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق تسعة انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ولايزال لديه خمسة لقاءات مؤجلة.

في المقابل يحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق خمسة انتصارات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 42 هدف.