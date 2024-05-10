شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعود لنغمة الانتصارات بالفوز على الجونة 2-1 في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو الفوز علي الجونة بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم للجونة لاعبه نور السيد في الدقيقة 40 ، فيما تعادل لفاركو شكري نجيب في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ، ويتقدم لفاركو محمد فخري في الدقيقة 50 ، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر شكري نجيب ركلة جزاء ليمنع تقدم فريقه بثلاث أهداف مقابل هدف .

بهذه النتيجة ، يستمر الجونة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

وكان اخر فوز حققه فريق فاركو أمام فريق البنك الأهلي في الجولة ال17 منذ أكثر من شهرين .

وجاء تشكيل الجونة للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - محمد الدغيمي

الوسط : نور السيد - رضا صلاح - كريست بيكالي - أيمن موكا - مازن ياسر

الهجوم : فرانك ايتوجا

تشكيل فاركو أمام الجونة..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون انكادا - ياسين السيد - أحمد عوض - عزمي غوما.

الوسط : محمد فخري - محمود جهاد - محمود عماد.

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال.