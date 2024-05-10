شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الجونة 2-1 فى الشوط الأول بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فاركو في انهاء الشوط الأول لصالحه بهدفين مقابل هدف أمام الجونة ، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم للجونة لاعبه نور السيد في الدقيقة 40 ، فيما تعادل لفاركو شكري نجيب في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ، ويتقدم لفاركو محمد فخري في الدقيقة 50 ، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر شكري نجيب ركلة جزاء ليمنع تقدم فريقه بثلاث أهداف مقابل هدف .

وجاء تشكيل الجونة للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: صبري رحيل - أحمد حسام - أحمد عبدالرسول - محمد الدغيمي

الوسط : نور السيد - رضا صلاح - كريست بيكالي - أيمن موكا - مازن ياسر

الهجوم : فرانك ايتوجا

تشكيل فاركو أمام الجونة..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون انكادا - ياسين السيد - أحمد عوض - عزمي غوما.

الوسط : محمد فخري - محمود جهاد - محمود عماد.

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال.يدخل الجونة المباراة محتلًا المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.