شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يكتسح بطل كازاخستان ويتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعدما حقق الفوز على لاعب كازاخستان في المباراة الفاصلة بالتصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا.

وحقق كيشو الفوز على لاعب كازخستان بنتيجة 8/0، عدم تكافؤ، في منافسات وزن 67 كجم في المباراة الفاصلة ليخطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

كان قد تمكن كيشو من التفوق على لاعب كرواتيا في الدور الأول للترضية من منافسات وزن 67 كجم وذلك عقب اصابته ليتأهل كيشو للدور الثاني قبل أن يكتسح بطل سويسرا بعدم التكافؤ ثم يفوز على بطل ألمانيا في الدور الثالث.

يذكر أن البطولة هي المحطة الاخيرة للتأهل لباريس ويتم تأهيل ثلاث لاعبين من كل وزن حيث يتأهل اللاعبان اللذان نجحا في الوصول للنهائي مباشرة، فيما يتم خوض مباريات دور الترضية لحسم المقعد الثالث والأخير.

الجدير بالذكر أن كيشو هو صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو.