شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة سيراميكا وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة سيراميكا و طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 22 للدوري الممتاز .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فى سياق متصل وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء ذلك بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية ، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي 6 و 10 يونيو ، أو 7 و 11 يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو بدلا 7 على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون.

وكان المنتخب المصرى تمكن من الفوز فى أول جولتين بالتصفيات على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.