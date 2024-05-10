شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة بطلة المصارعة خارج أولمبياد باريس رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات دور الـ 16 بالتصفيات العالمية التى تقام بتركيا أمام لاعبة منغوليا بنتيجة 1-6 لتفقد فرصة المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

سمر كانت أمامها فرصة للتأهل لباريس حال فوز لاعبة منغوليا فى الدور التالى، إلا ان اللاعبة المنغولية خسرت فى نصف النهائي لتضيع على سمر فرصة خوض مباراة الترضية والمنافسة على التأهل.

وكتبت سمر حمزة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى بفيس بوك:"اولا.. انا حابه اقول الحمدلله والشكر لله، لله ما اخذ وله ما اعطي، وكل شئ عنده بأجل مسمي أسال الله ان يعينني، بقولها وبنفس راضية، حابه بس اوضح لكل الناس اللي متابعني وبيحبوا سمر، اعرفكم عليا من جديد، سمر حمزه بدات مصارعه اخر 2013، وعمري ساعتها 18سنه يعني لعبت المصارعه، في سن كبير جدا لامكانيات لعبه عنيفه زي المصارعه.

أضافت: "بقالي 11 سنه في اللعبه الحمد لله فضل ونعمه من ربنا اني ابقي صاحبة ميداليتين عالم وابقي مصنفه علي العالم سنتين ورا بعض وفضلت بطلة افريقيا من 2014 لحد 2023 وغير اني شاركت في المبياد ريو وطوكيو وغير الميداليات الدوليه، احب اوضح ليكم اني بقالي سنه بتمرن, وانا عندي قطع كامل في الغضروف, واتحاملت علي نفسي ومعملتش عمليه عشان مضيعش حلمي اللي بقالي 4سنين بتمرن عشانه وكنت بلعب وبكسب ورغم كده مطلعتش بررت شئ عشان انا بلعب لنفسي لذاتي مش مستنيا شي من حد، يشاء القدر واتصاب في الترقوه قبل التاهيل بردوا بقت الاصابات غضروف وترقوه، انا الدكتور قالي ملعبش بس جوايا حلمي فرض عليا اني اكمل، واتمرنت قبل البطوله اسبوعين بخش اتمرن بمسكن عشان احقق حلمي، يشاء الله بعدم التوفيق ليا.

تابعت: "وفي حاجه تانيه، حابه اوجه بس مسج لبعض الناس انا مخدتش رزق حد ولا خدت مكان حد انا اجتهدت وربنا جزاني مفيش حاجه اسمها خدت اكتر من حقها بلاش تقولوا كلام مش فاهمين معناه، عشان اي حاجه بتيجي لأي شخص فهو رزق من عند الله ولا انت اللي بتدي ولا الشخص اللي عطاني هو مجرد بيوصل الرزق اللي ربنا كاتبه ليك، انا مش بقول كل الكلام ده عشان حد يتعاطف معايا، بس حبيت اوضح عشان سمر حمزه عمرها ما هتضيع حلمها، وهترتاح وهترجع وهتحقق بردوا حلمها، كنت حابه افرح وافرحكم، بس ارادت ربنا فوق كل شيء".



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