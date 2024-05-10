شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مودرن فيوتشر والبنك الاهلى 1-1 بدورى Nile .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وتمكن كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3 بينما أدرك جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 7 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 19 محتلا المركز الرابع عشر .

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى .. حسن شاهين.

خط الدفاع .. إيمن اشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط .. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.



