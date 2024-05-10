شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية على نهضة بركان فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه يتوقع مستوى جيد جداً من الأبيض ونهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، موضحًا أنه يتمنى تحقيق الفريق لنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب كي تكون مهمة الأبيض أسهل في لقاء العودة المقرر له يوم 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

وقال المندوه: "في المباراة السابقة أمام دريمز حققنا نتيجة جيدة بالفوز بثلاثية دون رد، ونأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان ".

وتابع قائلاً: "الزمالك يعاني من غيابات مؤثرة أمثال محمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري ولكن لاعبو الزمالك قادرون على تعويض الغيابات في صفوف الفريق خلال لقاء الذهاب".

وأشاد أمين صندوق الزمالك باستقبال مسؤولي نادي نهضة بركان لبعثة الأبيض فور وصولها إلى المغرب، موضحاً أن الزمالك سيجهز استقبالاً يليق ببعثة نهضة بركان خلال لقاء العودة في القاهرة .

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.