شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة.. والزمالك أفضل لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، إن النادي الأهلي مستقر ماديا وإداريا، وهو ما يجعله نادي جاذب للاعبين، فضلا عن الرعاة الذين يدعمونه بشكل جيد.

وأضاف في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء اليوم، الجمعة، ردا على توقعه لبطل الدوري هذا الموسم: لسه بدري.. لما الأهلي يلعب مؤجلاته والزمالك أيضا.

وعن الأفضل فنيا بين محمد عبدالمنعم ووائل جمعة، قال طولان: محمد عبدالمنعم طبعا، لإن المستوى الفني أفضل من جمعة والأخير جاد جدا لكن عبدالمنعم موهوب أكثر.

وأضاف: علي معلول مفتاح لعب في الأهلي وممكن يلعب عامين أو أكثر، وتابع ردا على سؤال هل ظلم رمضان صبحي نفسه؟ قال طولان: كل لاعب له حساباته وهو حر، ومن الأفضل له أن يرحل للزمالك لوجود ظهير جماهيري.



وبسؤاله عن الفارق بين خالد بيبو وسيد عبدالحفيظ في إدارة الكرة، قال: المهام واحدة.



وقال طولان: مصطفى شوبير ربنا يحميه لإنه واعد للأهلي ولمصر.. ولديه وعي ومحترف وعقليته قوية ولا يهتز.

وعن سبل انتقاد جماهير الأهلي أحيانا لكولر: المدرب دايما مظلوم.. الفريق بيلعب كل ٣ أيام ماتش.. دي قاتلة للعيب والمدرب.

يذاع برنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة كل جمعة في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.