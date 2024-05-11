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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

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ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المثيرة والقوية التي تجمع بنظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات نهائي لهذا الموسم 2023/2024.


وكان بوروسيا دورتموند قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، خلال المواجهتين التي جمعتهما في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي، بينما حقق ريال مدريد الفوز على بايرن ميونخ الألماني الفوز بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تنطلق مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة من الأول من يونيو المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "ويمبلي" بانجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

تُنقل مواجهة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وعدد من القنوات العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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