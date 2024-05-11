الاهلي يطيح بـ الزمالك ويتأهل إلى نهائي دوري سوبر السلة

أطاح فريق كرة السلة رجال بالنادي الاهلي بنظيره الزمالك في الجولة الثالثة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

وفاز فريق الاهلي على نظيره الزمالك في ثالث لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

اقرأ أيضا.. لاعبو آرسنال يحرضون حارس فولهام قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على صالة برج العرب بالإسكندرية، بفوز المارد الأحمر بنتيجة 83/80.

بتلك النتيجة يتأهل فريق الاهلي لنهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎