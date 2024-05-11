لاعب أرسنال ومانشستر سيتي الأسبق يشيد بنادي بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - استقبل رئيس نادي بيراميدز، ممدوح عباس، النجم الدولي الفرنسي الأسبق جايل كليشيه، وأهداه قميص نادي بيراميدز الذي يحمل اسمه تقديرا لزيارته للنادي.

ووفقا للمركز الإعلامي لبيراميدز، أشاد لاعب أرسنال ومانشستر سيتي الأسبق بنادي بيراميدز، على هامش زيارته للنادي ومتابعة التدريبات، وأشار إلى مدى التطور والاحترافية التي يتمتع بها، وأنه يمتلك إمكانات وأجواء ممتازة وهو ما يحتاج إليه أي لاعب.

وعبر اللاعب الفرنسي عن سعادته بزيارته الأولى لمصر بدعوة من صديقه كريم حافظ الذي سبق ولعب معه في باشاك شهير التركي، وتربطهما علاقة صداقة، ودعاه لزيارة مصر ونادي بيراميدز.

وأكد كليشي أن نادي بيراميدز يمتاز باحترافية شديدة تضاهي أندية أوروبا وبإمكانيات كبيرة ويتوقع له تحقيق أول ألقابه خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، سبق وأن لعب جايل كليشيه لنادي أرسنال في موسم 2003/4 ثم انتقل إلى مانشستر سيتي في موسم 2011/12 وقضى معهم 6 سنوات.

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