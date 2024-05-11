دوري إنجليزي والأهلي.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم السبت 11 مايو 2024، الكثير من المباريات القوية في الدوريات الخمسة الكبرى والدوري المصري.

ويسعى الأهلي للفوز على بلدية المحلة قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يصارع مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد فولهام - 2.30 عصرا - beIN SPORTS 1

بورنموث ضد برينتفورد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 2

إيفرتون ضد شيفيلد - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 3

نيوكاسل ضد برايتون - 5 مساء - beIN SPORTS 2

توتنهام ضد بيرنلي - 5 مساء - beIN SPORTS 1

وست هام ضد لوتون - 5 مساء - beIN SPORTS XTRA 1

كريستال ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN SPORTS 9

تشيلسي ضد نوتنجهام - 7.30 مساء - beIN SPORTS 2

الاتحاد السكندري ضد المقاولون - 4 عصرا - Ontime sports 2

الأهلي ضد بلدية المحلة - 7 مساء - Ontime sports 1

المصري ضد بيراميدز - 7 مساء - Ontime sports 2

إشبيلية ضد فياريال - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

ريال مدريد ضد غرناطة - 7.30مساء - beIN SPORTS 1

أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد مونشنجلادباخ - 4.30 مساء - beIN SPORTS 4

كولن ضد يونيون برلين - 4.30 مساء - beIN SPORTS 8

دورتموند ضد ماينز - 7.30 مساء - beIN SPORTS 5

نابولي ضد بولونيا - 7 مساء - ssc

ميلان ضد كالياري - 9.45 مساء - ssc

نهائي دوري أبطال آسيا

العين ضد يوكوهاما مارينوس - 1 ظهرا - beIN SPORTS AFC

الدوري السعودي

الرائد ضد الطائي - 6 مساء - ssc

الهلال ضد الحزم - 6 مساء - ssc

الأهلي ضد الشباب - 9 مساء - ssc