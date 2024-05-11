شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الاهلى ومنتخب مصر الى إلمانيا لاجراء جراحة الرباط الصليبى تحت أشراف فريق طبى متخصص عقب الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر وحجز المستشفى.

وكان تعرض الحارس للإصابة بالرباط الصليبى فى مباراة البنك الأهلى أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفى سياق أخر حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلى في اللقاء الذى جمعهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile ".

وتمكن كريم بامبو مهاجم فريق البنك الاهلى من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 3 بينما أدرك جوناثان نجويم لاعب فريق مودرن فيوتشر هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 7 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile " برصيد 27 نقطة بينما ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 19 محتلا المركز الرابع عشر .