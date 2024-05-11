شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 10/ 5/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، فيفا يقر بحصول الزمالك على 160 ألف دولار من حمدى النقاز، واستبعاد وسام أبو على وكوكا وعبد المنعم من قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة.

استبعاد وسام أبو على وكوكا وعبد المنعم من قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة