شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعباً مصرياً يتأهلون للدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح 13 لاعباً مصرياً، في التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني ببطولة العالم للاسكواش، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الثاني من الدور التمهيدي الأول كالتالي:

- فوز مصطفى عسل على الإسباني برنارت جوم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-7.

- فوز هانيا الحمامي على لوسي تورمل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-5.

- فوز نوران جوهر على أميليا سويني بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-2, 11-1.

- فوز كنزي أيمن على سلمى الطيب بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 6-11, 11-8, 2-11, 11-8.

- فوز مريم متولي على زينة ميكيوي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-11, 11-8, 11-7.

- فوز فارس الدسوقي على الكندي ديفيد بيلارجيون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-7, 11-7.

- فوز يوسف سليمان على عمر مسعد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-8, 11-7.

- فوز يحيى النوساني على الأسترالي جوزيف وايت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-16, 11-5, 11-6, 11-6.

- فوز ملك خفاجي على الانجليزية جراسي جير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-4, 11-5.

- فوز نور الطيب على توماتو هو لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-4, 11-2.

- فوز روان العربي على تونج تسز وينج لاعبو هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 11-7.

- فوز مازن هشام على بلاسز فاركاز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-5, 11-2.

- فوز هنا معتز على نادين شاهين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-9, 10-12, 11-9.

فيما ودع البطولة كل من، محمد أبو الغار ونور أبو المكارم بعد هزيمتها، وجاءت النتائج كالتالي:

هزيمة محمد أبو الغار أمام الانجليزي ماليك كورتس بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-11, 11-3, 3-11, 12-10.

هزيمة نور أبو المكارم أمام مليسا ألفيش بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 9-11, 11-2, 11-9.