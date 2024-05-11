شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب والمندوه يؤازران الزمالك فى التدريب على ملعب أكاديمية بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في المغرب، وحسام المندوه أمين الصندوق وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة على التواجد في ملعب أكاديمية بركان، لمؤازرة الفريق في مران اليوم الجمعة، استعداداً للقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف لويس فيستني مدرب الحراس، وركز مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على التعامل مع الكرات العرضية، والتسديدات من مسافات مختلفة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا