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الأهلى يفوز على الزمالك 83/80 ويصعد لنهائى دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة سلة الاهلى بقيادة الاسبانى اوجستى بوش المدير الفنى،  على نظيره الزمالك بنتيجة 83/80 فى ثالث مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر..

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين من سلسلة مباريات نصف نهائى دورى السوبر لكرة السلة بنتيجة 79/ 60، ثم 76 /71 ، وحقق القوى الثالث اليوم ليصعد إلى الدور النهائي،  بالمباريات التى اقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقين في 5 مباريات والفريق الفائز في 3 مواجهات يصعد الى الدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى باقى المباريات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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