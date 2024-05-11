شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات نارية تنتظر رجال جوميز فى الزمالك بداية من مواجهة نهضة بركان المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب رجال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لنادى الزمالك خوض عدة مباريات هامة على الصعيد المحلى والقاري حتى نهاية شهر مايو الجاري .



ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب في العاشرة مساء غداً الاحد، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو الجاري.



وسبق أن التقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.

أجندة مباريات الزمالك



1- نهضة بركان المغربى & الزمالك .. الاحد 12 مايو 10 مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

2- الزمالك & نهضة بركان ..الاحد 19 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولى.

3 الزمالك & مودرن فيوتشر..الخميس 23 مايو 6 مساء - الجولة الرابعة و العشرون من بطولة الدورى

4- الزمالك & الاتحاد السكندرى الاثنين 27 مايو 6 مساء الجولة الخامسة و العشرون بالدورى