ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 11 مايو 2024 والقنوات الناقلة فيشهد، إقامة العديد من المباريات الهامة بمختلف الدوريات العالمية ولعل أبرزها لقاء الأهلي أمام بلدية المحلة، وغرناطة ضد ريال مدريد.



جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب x الاتحاد السكندري وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

المصري البورسعيدي x بيراميدز وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 2 إتش دي.

الأهلي x بلدية المحلة وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يوكاهاما إف مارينوس الياباني x العين الإماراتي وتقام المباراة في تمام الواحدة ظهرًا وتبث عبر بي إن سبورتس الآسيوية إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام x مانشستر سيتي - الثانية والنصف ظهرًا - بي إن سبورتس 1 إتش دي.

بورنموث x برينتفورد - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

إيفرتون x شيفيلد يونايتد - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي 1.

نيوكاسل يونايتد x برايتون - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

توتنهام هوتسبير X بيرنلي - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

وست هام يونايتد x لوتون تاون - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

وولفرهامبتون x كريستال بالاس - الخامسة مساء - بي إن سبورتس إتش دي.

نيوتينجهام فورست x تشيلسي - السابعة والنصف مساء - بي إن سبورتس 1 إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا x لاس بالماس - الثالثة عصرًا - بي إن سبورتس 3 إتش دي.

فياريال x إشبيلية - الخامسة والربع مساء - بي إن سبورتس 3 إتش دي.

غرناطة x ريال مدريد - السابعة والنصف مساء - بي إن سبورتس 3 إتش دي.

أتلتيك بلباو x أوساسونا - العاشرة مساء - بي إن سبورتس 3 إتش



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي x بولونيا - السابعة مساء - أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

ميلان x كالياري - العاشرة إلا ربع مساء - أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج x فيردر بريمن - الرابعة والنصف عصرًا - بي إن سبورتس إتش دي.

فرايبورج x هايدنهايم - الرابعة والنصف عصرًا - بي إن سبورتس إتش دي.

بوروسيا مونشنجلادباخ x آينتراخت فرانكفورت - الرابعة والنصف عصرًا - بي إن سبورتس إتش دي.

كولن x يونيون برلين - الرابعة والنصف عصرًا - بي إن سبورتس إتش دي.

ماينز x بوروسيا دورتموند - السابعة والنصف مساء - بي إن سبورتس إتش دي.



مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال x الحزن - السادسة مساء - السعودية الرياضية 1 إتش دي.

الرائد x الطائي - السادسة مساء - السعودية الرياضية 2 إتش دي.

الشباب x الأهلي - التاسعة مساء - السعودية الرياضية 1 إتش دي.