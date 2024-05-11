كهرباء الاسماعيلية يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لمنتخب السويس

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل، اليوم السبت، فريق كهرباء الاسماعيلية معسكراً مغلقاً، استعدادا للمواحهة الحاسمة أمام منتخب السويس، غداً الأحد، في الساعة الرابعة ونصف عصراً، علي ملعب بتروسبورت، وذلك في المباراة الفاصلة بالدورة الرباعية والتي تنص على أن الفريق الفائر يتأهل لمحلق الترقي للدوري الممتاز .

وخاض فريق كهرباء الاسماعيلية مباراة ودية أمام فريق بورفؤاد، وانتهت المباراة بفوز الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدف، في اطار استعدادات الفريق لمواجهة السويس، ويأمل ياسر الكناني المدير الفني على تجهيز كافة اللاعبين على الوضع الأمثل .

كما حرص مجلس ادارة كهرباء الاسماعيلية بقيادة سامي ابو وردة علي تهنئة الفريق علي التأهل لدوري المحترفين و وعدهم بمكافأت كبيره في حالة تخطي عقبة منتخب السويس و التأهل لدورة الترقي للممتاز.

و كان كهرباء الاسماعيلية قد انهي الدوري متصدرا للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني ب عقب التعادل مع الانتاج الحربي في الجولة الأخيرة بهدف لكل فريق.

من ناحية أخرى، حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين دخول 25 فرد من كل فريق فقط خلال المباريات ، وهو ما أثار حفيظة مسئولي الأندية الشعبية على رأسهم المنصورة والسويس اللذان كانا روابط الأندية بهما يجهزان أتوبيسات لنقل الجماهير للقاهرة من أجل مساندة اللاعبين وهو ما أوقفه قرار اتحاد الكرة ليبدوا استيائهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المنظومة الرياضية .

ومن المقرر أن يلتقى ديروط والترسانة ، والكهرباء مع السويس ، المنصورة مع سبورتنج في مباراة فاصلة على ملعب محايد على أن يصعد الفائز في كل مباراة للدورة الرباعية التي يصعد منها صاحب المركز الأول للدورى الممتاز .