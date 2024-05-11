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أنشيلوتي يستقر علي تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أستقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراته امام غرناطة، مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة 36 من .

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يواجه نظيره غرناطة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة
حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، مودريتش.

خط الهجوم: جولر، إبراهيم دياز، خوسيلو.

و يعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 87 نقطة ، فيما يتواجد غرناطة بالمركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 21 نقطة .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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