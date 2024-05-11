7 محترفين في قائمة مصر لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حس على ضم سبع لاعبين محترفين في معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

يلتقي منتخب مصر بوركينا فاسو يوم 6 مايو الجاري، على أن تلعب ضد غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وجاءت قائمة اللاعبين المحترفين السبعة كالتالي..

محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي»، محمود حسن تريزيجيه «طرابزون سبور التركي»، عمر مرموش «آينتراخت فرانكفورت الألماني»، مصطفى محمد «نانت الفرنسي»، محمد شريف «الخليج السعودي، أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي»، حمدي فتحي «الوكرة القطري».

ويحتل منتخب مصرصدارة مجموعته برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في أول جولتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.

يُذكر أن آخر مرة تأهلت فيها مصر لنهائيات كأس العالم كانت عام 2018 في البطولة التي لعبت بروسيا.