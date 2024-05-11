حقيقة إصابة وسام أبو علي قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي استبعاد وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر من قائمة مباراة بلدية المحلة، المقرر لها مساء الليلة.

وجاء قرار كولر بشأن استبعاد وسام أبو علي بعد شكواه من نزلة برد قبل مباراة الاتحاد السكندري، إلا أن المدرب السويسري دفع به في المباراة التي انتهت بفوز الاهلي برباعية مقابل هدف.

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وقرر كولر إراحة وسام أبو علي من مواجهة بلدية المحلة اليوم، على أن يتم تجهيزه لمباراة الترجي التونسي القادمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.