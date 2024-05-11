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كواليس جلسة كولر مع الشناوي قبل اسبتعاده من مباراة الاهلي والمحلة

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محمد الشناوي - الأهلي

محمد الشناوي - الأهلي

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جلسة مع محمد الشناوي، قبل استبعاده من قائمة مباراة بلدية المحلة.

واستبعد كولر الحارس محمد الشناوي من قائمة مباراة الاهلي لمواجهة بلدية المحلة اليوم، ضمن مباريات بطولة الممتاز.

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وأبلغ كولر الشناوي في جلسته معه على أنه لا يريد الاستعجال في الدفع به في المباريات، خاصة وأنه لم يخض سوى تدريبين فقط مع الفريق الأحمر، كذلك في ظل خشية المدرب السويسري من عودة الإصابة للاعب مرة أخرى.

ويقدم مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي مستويات مميزة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه مع الاهلي آخر ست مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الاهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها من 14 مباراة.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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