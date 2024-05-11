رحيمي يقود تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما بنهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي عن تشكيل فريقه لمواجهة يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الذهاب لدوري أبطال آسيا في تمام الواحدة ظهر اليوم بملعب نيسان، على أن تُلعب مباراة الإياب بعدها بأسبوع في الإمارات.

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وحسم فريق يوكوهاما تأهله لنهائي دوري أبطال آسيا، عقب الفوز على فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بركلات الجزاء الترجيحية، فيما تأهل فريق العين الإماراتي لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على فريق الهلال السعودي بنتيجة 5-4 في نصف النهائي.

وجاء تشكيل العين الإماراتي لمواجهة يوكوهاما كالتالي..

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي – خالد الهاشمي – كوامي أوتون – بارك يونج وو.

الوسط: محمد عباس – يحيى نادر – أليخاندرو روميرو – عبد الكريم تراوري – ماتياس بالاسيوس.

الهجوم: سفيان رحيمي.