حارس نهضة بركان: مباراة الزمالك ستكون متكافئة.. وسنعمل لنخوض الإياب بارتياح

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى حارس مرمى نهضة بركان المغربي، حمزة حمياني، إن مباراتهم أمام نظيرهم الزمالك ستكون متكافئة.

ويستضيف فريق نهضة بركان عند العاشرة مساء يوم غد الأحد نظيره نهضة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وأوضح حمياني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء الجمعة:"المباراة ستكون متكافئة ولكنها ستكون صعبة؛ فالزمالك فريق متمرس ولديه لاعبيه مميزين وكذلك نمتلك تجربة كبيرة في أفريقيا ومستعدون للقاء ونتمنى أن تخرج بنتيجة إيجابية لنرتاح في الإياب".

وأتم حارس مرمى نهضة بركان تصريحاته بالتنويه إلى أنهم محافظون على لياقتهم البدنية رغم عدم خوضهم مباراتي دور نصف النهائي أمام اتحاد العاصمة الجزائري؛ حيث خاضوا مباراتين في الدوري والكأس قبل مواجهة الزمالك.



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